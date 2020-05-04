جرافات الاحتلال تهدم منشآت زراعية في الأغوار

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفه زراعية وبئر مياه شرق بلدة تياسير وساحة وبركة مياه في الجفتلك بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العقبة شرق بلدة تياسير، وهدمت غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن مراد جابر، بعد أن رفضت محكمه الاحتلال، أمس الأحد، طلب محامي جابر الالتماس بوقف الهدم.

وفي منطقة الجفتلك داهمت قوات الاحتلال خربة علان، وهدمت ساحة وبركه مياه.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال صادرت عشرات الألواح والأعمدة ومواد البركسات، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جوده.

وحسب قرارات الاحتلال الجديدة، فإنه لا يعطي أي مهله للمواطنين المخطرين بهدم منشآتهم من أجل التوجه إلى المحاكم لوقف عملية الهدم التي تنفذ حسب القرار بعد 96 ساعة فقط.

ويتهدد الأغوار بأكملها مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه بمصادرة عشرات آلاف الدونمات الزراعية من الأغوار وضم مستوطنات الضفة إلى سيادة الكيان بشكل رسمي.