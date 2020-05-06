  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يواصل شق طريق استيطاني في أراضي دورا

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 10:29

الاحتلال يواصل شق طريق استيطاني في أراضي دورا
(وفا)
عرب ٤٨

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، بتجريف أراض للمواطنين بالقرب من بلدة دورا إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل لصالح شق طريق استيطاني جديد يخدم مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضي المواطنين غرب دورا.

وأفادت مصادر محلية، بأن أعمال التجريف جرت بإشراف المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان قبل وصول الآليات والشاحنات.

وشهد العامين الماضيين قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل وتحديدا على أراضي دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.


#الخليلـتجريق
#دورا
#مستوطنات
#شارع استيطاني

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيد من القسام جراء حادث عرضي في غزة
شهيد من القسام جراء حادث عرضي في غزة

2020-05-06

غزة: الاحتلال يستهدف 3 مواقع لـ"حماس"
غزة: الاحتلال يستهدف 3 مواقع لـ"حماس"

2020-05-06

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل
5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

2020-05-05

الأكثر قراءة

"فوضى"... الصراع دينيّ والفلسطينيّ خائن ومهزوم

2020-05-05
سانا: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب

سانا: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب

2020-05-05
المرصد: 14 قتيلا بغارات إسرائيلية على منطقتي دير الزور وحلب

المرصد: 14 قتيلا بغارات إسرائيلية على منطقتي دير الزور وحلب

2020-05-05
الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين

الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين "لإيجادهم علاجا محتملا لكورونا"

2020-05-05
الليكود و

الليكود و"كاحول لافان" يعدلان قوانين وبنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-05