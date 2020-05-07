الأردن يدين مخطط لبناء سبعة آلاف وحدة استيطانية بالضفة المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان صدر عنها اليوم، الخميس، إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان "يقتل فرص السلام".

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز تأكيده "إدانة هذا الإعلان ورفضه" بشدة، محذرا من أن "سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع".

وأكد أن الإعلان يشكل "خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل".

وحض الفايز المجتمع الدولي على التحرك "بشكل فاعل وجاد" للحؤول دون تنفيذ الخطة، محذرا من تبعاتها.

ووافق وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الأربعاء، على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة "أفرات" في الضفة الغربية المحتلة.

وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 غير شرعية بينما يعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

وفي عهد نتنياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2009، سرّعت إسرائيل وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس. وفي العقد الماضي ارتفع عدد سكان مستوطنات الضفة الغربية 50 بالمئة وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وحاليا يقيم أكثر من 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية وأكثر من مئتي ألف في مستوطنات القدس الشرقية.