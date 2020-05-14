  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"أمنستي" تدين الدعم الأميركي لمخطط الضم الإسرائيلي

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 13:56

"أمنستي" تدين الدعم الأميركي لمخطط الضم الإسرائيلي
(أ ب أ)
عرب ٤٨

أدانت منظمة العفو الدولية، الدعم الأميركي لمخطط ضم حكومة الاحتلال الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وسحب القانون الإسرائيلي عليها، وذلك في بيان صدر عنها اليوم، الخميس.

وقالت المنظمة الدولية، في تصريح صحافي، نشرته عبر "توتير"، إن دعم واشنطن لإسرائيل في خططها تلك، هو ضوء أخضر لمواصلة الأخيرة، انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت المنظمة، في تعقيبها على زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى إسرائيل، الأربعاء، إن دعم الولايات المتحدة "المُتفاني" لخطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، "يكشف وبصراحة كيف ترى كل من أميركا وإسرائيل على أنهم فوق القانون، وضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكها للقانون الدولي الإنساني".

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي، إلى رفض الخطة الإسرائيلية، والتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان بومبيو، الذي زار إسرائيل، الأربعاء، لعدة ساعات، قد أعلن دعم بلاده للخطة الإسرائيلية التي تعتزم ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وقال الوزير الأميركي إن إسرائيل هي من "ستقرر متى وكيف ستنفذ ضمها للأراضي".

وأضاف بومبيو "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ القرار بشأن الضم، وستقرر ما إذا كان سيتم الضم، وكيف سيتم ذلك، ومتي سيتم الضم".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رفض مرارا الخطة الأميركية، وحذر من تداعيات الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة، وهدد بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال تم تنفيذه.

وأعلن ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن خطة "صفقة القرن" التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية متقطعة الأوصال تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

وتقوم لجنة أميركية - إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط أراض، ستضمها إسرائيل توطئة لاعتراف أميركي بهذا الضم. وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وكان نتنياهو وشريكه غانتس، قد اتفقا على أن تبدأ الحكومة الجديدة، التي سيتناوبان على رئاستها، بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.


#الضم
#منظمة العفو الدولية
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدولة الواحدة: "لندفن الأوهام ولننهض مجددًا"
الدولة الواحدة: "لندفن الأوهام ولننهض مجددًا"

2020-05-14

بعد حماس والجهاد: فصائل تمتنع عن المشاركة في لقاء رام الله
بعد حماس والجهاد: فصائل تمتنع عن المشاركة في لقاء رام الله

2020-05-14

مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار يعبد
مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار يعبد

2020-05-14

الأكثر قراءة

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

أخضعوه أرضًا وأطلقوا النار: مقتل شاب عربي برصاص رجال الأمن بتل هشومير

2020-05-13

"قتلوا مصطفى بدم بارد".. اليد خفيفة على الزناد عندما يتعلق الأمر بالعرب

2020-05-13
مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس

مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

2020-05-13
مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

مقتل الشاب نور أبو القيعان بجريمة إطلاق نار في حورة

2020-05-13
يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو

يعالون: أوحانا وزيرا للأمن الداخلي لإحباط تحقيقات ضد نتنياهو

2020-05-13