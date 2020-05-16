قوات الاحتلال تداهم عدّة منازل في يعبد وتعتقل سيدة وابنتها

داهمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتصاف ليلة الجمعة - السبت، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت حي السلمة والحي الغربي من البلدة، قبل أن تعتقل سيدة وابنتها، وتفتش العديد من المنازل، وفق ما أوردت وكالة "وفا" لأنباء.

وجدّدت قوة من جيش الاحتلال معززة بنحو 20 جيبا وآليه عسكرية، عمليات الدهم والاقتحام لعدة أحياء في البلدة، واعتقلوا السيدة، سهيلة محمد يوسف أبو بكر (45 عاما) وهي أم لثمانية أبناء، وابنتها ايمان نظمي أبو بكر ( 16 عاما).

جانب من أحد المنازل عقب اقتحامها (وفا)

وجرى اعتقال السيدة أثناء تواجدها في منزل والدها، حيث تم ترويع الأسرة وخصوصا الأطفال وإطلاق قنابل صوت داخل المنزل، فيما تم تحطيم محتويات منزل شقيقها أحمد أبو بكر.

وفي تطور لاحق، داهمت قوات الاحتلال، العديد من منازل المواطنين في أحياء مختلفة بالبلدة، وتمركَز الجنود على أسطح عدد منها، وعُرف من أصحاب المنازل المستهدفة: منزل المواطن عطية محمد يونس أبو بكر، وشقيقيه ربحي، ونظمي أبو بكر، وسائد، ورائد عمر أبو بكر، وبسام محمود الشيخ علي، وأشقائه عدنان، وباسم، بحسب "وفا".

وكانت قوات الاحتلال قد عزلت صباح الجمعة، بلدة يعبد عن العالم الخارجي، وأغلقت المدخل الرئيسي، الشرقي، للبلدة بالبراميل والحجارة ثم عززته بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت المواطنين من المرور، في حين أغلقت جرافة إسرائيلية ترافقها عدة آليات عسكرية بالسواتر الترابية، طرقا فرعية في محيط البلدة، وأغلقت الشارع الواصل بين بلدة يعبد وقرى: النزلة وطورة الغربية وطورة الشرقية، بالمكعبات الإسمنتية، في محاولة لإحكام الحصار على البلدة وعزلها عن محيطها الخارجي، بينما تم اعتقال شابين ونكلت بأسرة بعد اقتحام منزلها.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت نظمي محمد يونس أبو بكر (48 عاما) زوج السيدة سهيلة، قبل 5 أيام.