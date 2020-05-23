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إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة اعتبارًا من الأحد

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 20:34

إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة اعتبارًا من الأحد
كنيسة القيامة
عرب ٤٨

أصدر رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، بيانًا يعلنون من خلاله عن إعادة فتح كنيسة القيامة بالمدينة، اعتبارا من الأحد، بعد إغلاقها قرابة الشهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال رؤساء الكنائس إن "إعادة فتح الكنيسة سيكون مشروطًا بتواجد حتى 50 شخصًا بداخلها ‘كحد أقصى‘، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة". وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أعلن رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، إغلاق كنيسة القيامة منعًا لتفشي كورونا.

وسمحت السلطات الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، لدور العبادة بإعادة فتح أبوابها، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت أن إعادة فتح المسجد الأقصى سيكون بعد عيد الفطر.

وحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، تم تسجيل 179 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية، حتى يوم الخميس.

ولا تعلن الوزارة عن الإصابات في القدس ضمن حصيلة ضحايا الفيروس بالضفة الغربية وقطاع غزة؛ بسبب منع الاحتلال لها من العمل داخل المدينة المحتلة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كنيسة القيامة
#القدس
#احتلال
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