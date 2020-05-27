كورونا في غزة: 3 إصابات جديدة ترفع الحصيلة إلى 61

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس، فيما ذكرت الوزارة أن 39 شخصا يتلقون الرعاية الصحية داخل مشفى العزل بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 18 شخصا، وسجلت حالة وفاة واحدة عشية العيد.

وبحسب وزارة الصحة، فإن جميع المصابين كانوا داخل مراكز الحجر الصحي، ولم تسجل أية إصابة داخل قطاع غزة.

ويخضع نحو 1700 مواطن للحجر الصحي في 18 مركزا في مختلف مناطق قطاع غزة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس، ليضاف إليها الحالات الـ6 في القطاع، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 608.

ومن مجمل الإصابات، سجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في الضفة الغربية، و58 في قطاع غزة المحاصر، فيما بلغت الإصابات النشطة 117 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.

وبلغت الحالات النشطة نحو 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعاف، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.