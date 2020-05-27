  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في غزة: 3 إصابات جديدة ترفع الحصيلة إلى 61

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 08:24

كورونا في غزة: 3 إصابات جديدة ترفع الحصيلة إلى 61
6 إصابات بكورونا بغزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة (وفا)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين داخل الحجر الصحي ليرتفع العدد الإجمالي إلى 61 حالة.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس، فيما ذكرت الوزارة أن 39 شخصا يتلقون الرعاية الصحية داخل مشفى العزل بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 18 شخصا، وسجلت حالة وفاة واحدة عشية العيد.

وبحسب وزارة الصحة، فإن جميع المصابين كانوا داخل مراكز الحجر الصحي، ولم تسجل أية إصابة داخل قطاع غزة.

ويخضع نحو 1700 مواطن للحجر الصحي في 18 مركزا في مختلف مناطق قطاع غزة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس، ليضاف إليها الحالات الـ6 في القطاع، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 608.

ومن مجمل الإصابات، سجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في الضفة الغربية، و58 في قطاع غزة المحاصر، فيما بلغت الإصابات النشطة 117 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.

وبلغت الحالات النشطة نحو 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعاف، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#قطاع غزة
#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#الضفة الغربية
#إصابات
#حجر صحي

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم منشأتين سياحيتين في نابلس واعتقالات بالضفة
هدم منشأتين سياحيتين في نابلس واعتقالات بالضفة

2020-05-27

غزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
غزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020-05-26

الصحة الفلسطينية: 114 مريضًا بكورونا ولا إصابات جديدة
الصحة الفلسطينية: 114 مريضًا بكورونا ولا إصابات جديدة

2020-05-26

الأكثر قراءة

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

إسرائيل ترضخ للضغوط الأميركية: سحب مشروع تحلية المياه من الشركة الصينية

2020-05-26
فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

فتح المطاعم الأربعاء... وتمديد العام الدراسي حتى شهر آب

2020-05-26
نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

نتنياهو يهاتف البرهان... وطائرة إسرائيلية تحط في الخرطوم

2020-05-26
الأجهزة الأمنية تحذّر من

الأجهزة الأمنية تحذّر من "أعمال عنف" في الضفة في حال الضم

2020-05-26

"تنوفا" تدخل حيّز التنفيذ؛ وغانتس: التوتر في غزة سيطول

2020-05-26