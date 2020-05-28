الإرشادات الوقائية للمصلين في المسجد الأقصى

أصدرت دار الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى، اليوم الخميس، بيانًا، توصي به المصلين بالالتزام بالإرشادات التي من شأنها أن تحافظ على وقاية وسلامة المصلين عند فتح أبواب المسجد يوم الأحد المقبل.

وقال البيان إنه "استنادًا إلى قرار مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإنهاء حالة تعليق وصول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى المبارك وفتح جميع أبوابه يوم الأحد الـموافق 31 أيار/ مايو، تتوجه دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الـمسجد الأقصى المبارك بتبيان التعليمات اللازمة للوافدين إلى الـمسجد على النحو التالي".

إن دائرة الأوقاف الإسلامية تهيب بجميع الـمصلين ورواد المسجد الأقصى المبارك الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة وأهمها؛

* التزام كل مصلٍ بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة.

* خضوع كل مصلٍ لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.

* الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من الـمسجد وأثناء أداء الصلاة.

* الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن المسقوفة أو في الساحات.

* الاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.

* نناشد جمهورنا الكريم بعدم حضور من يعاني من أي أعراض مرضية إلى الـمسجد حرصًا منا على سلامة الجميع.

وأضاف البيان: "دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك تقوم بمسؤوليتها التامة اتجاه المسجد الأقصى المبارك والمقدسات وشعبنا، حيث أن المرجعية التي تؤخذ منها القرارات سواءً بفتح المسجد أو تعليق الحضور إليه وإدارة المكان وكل ما يلزم هو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عمان، وإن أية تصريحات بهذا الشأن خارج عن هذه المرجعية هي تدخل في شؤون إدارة الأوقاف".

وأكملت دار الأوقاف الإسلاميّة بيانها قائلةً إنه "في الوقت الذي نهنئ شعبنا بعيد الفطر السعيد، فإننا نهنئهم أيضًا بعودتهم إلى مساجدهم، حيث منّ الله علينا أن نكون يوم الأحد القادم في جميع مساجد القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ونشكر الله عز وجل أن منّ علينا في حسن إدارة هذه الأزمة من بدايتها حتى الآن والنجاحات التي حققتها الدائرة في الحفاظ على قدسية وهوية المسجد الأقصى المبارك وعودة أهله إليه سالمين".

وختم الدائرة بيانها: "تهيب دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بجمهورها الكريم أن يتعاونوا تعاون تام مع حراس وموظفي الـمسجد الأقصى المبارك حتى لا تصبح هناك أية فجوات في وقت نحن أحوج فيه لوحدة الكلمة ووحدة الصف لحماية أقصانا وأنفسنا، وتسود روحانية المسجد في الصلوات وعبادة الله عز وجل بعد غياب طويل عنه".