  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون برفقة جيش الاحتلال يقتحمون سوق الخليل

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 20:55

مستوطنون برفقة جيش الاحتلال يقتحمون سوق الخليل
الخليل (وفا)
عرب ٤٨

اقتحم مستوطنون برفقة قوات من جنود جيش الاحتلال، اليوم السبت، سوق مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية وأحيائها في البلدة القديمة.

وقال مراسل وكالة "وفا" الإخباريّة إن "عشرات المستوطنين المسلحين نظموا عمليات عنف وعربدة في أسواق البلدة القديمة من المدينة، وتجولوا في سوق اللبن، وقصبة السوق، وعين العسكر، وبثوا حالة من الرعب في صفوف أطفال المنطقة وعملوا على استفزاز التجار وحاولوا الاعتداء على بعضهم على مرأى من جنود الاحتلال الذين عملوا على حمايتهم".

ويشار إلى أن رواد البلدة القديمة وسكانها يعانون من نصب الاحتلال للحواجز العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، وإخضاعهم للتفتيش، والتدقيق في هوياتهم.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، قد صادق في الثالث من أيار/ مايو، على مشروع استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، من أجل إقامة طريق يمَكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلا عن إقامة مصعد لهم.

وعقب هذا الإعلان منعت قوات الاحتلال موظفي لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح، ومنعت رفع الآذان لعدد من الأوقات ومئات المصلين من الدخول إلى الحرم خلال الأسبوع المنصرم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الخليل
#مستوطنون
#اقتحام
#السوق القديم
#احتلال
#جنود الجيش

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا
القدس: الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

2020-05-30

غزة: مقتل فتاة بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها
غزة: مقتل فتاة بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها

2020-05-29

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله
استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

2020-05-29

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية توصي بإغلاق المدارس وتتأهب لموجة ثانية لكورونا

الصحة الإسرائيلية توصي بإغلاق المدارس وتتأهب لموجة ثانية لكورونا

2020-05-29
والد الفنان صفيّة: لم نتوقّع كل هذا الحبّ.. وهذا ما حدث معه

والد الفنان صفيّة: لم نتوقّع كل هذا الحبّ.. وهذا ما حدث معه

2020-05-29
ترامب يحرّض الأجهزة الأمنية مباشرةً على قتل المتظاهرين

ترامب يحرّض الأجهزة الأمنية مباشرةً على قتل المتظاهرين

2020-05-29

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

2020-05-29
ارتفاع آخر يزيد مخاوف تفشي كورونا في البلاد

ارتفاع آخر يزيد مخاوف تفشي كورونا في البلاد

2020-05-29