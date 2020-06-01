جريمة ثالثة بالضفة خلال 24 ساعة: مقتل شاب برصاص مجهولين بمخيم جنين

أعلنت الشرطة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل الشاب فارس محمود حسين عمار (42 عاما)، بإطلاق نار عليه من قبل مجهولين داخل مخيم جنين، وهي جريمة القتل الثالثة التي تسجل بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وفاة الشاب فارس عمار، من مخيم جنين بطلق ناري، وباشرت الشرطة البحث والتحري والنيابة العامة تباشر التحقيق.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن مجهولين أطلقوا النار على الشاب عمار ولاذوا بالفرار، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية ستلاحقهم وستقدمهم للعدالة.

ودعا إلى ضبط النفس حفاظا على السلم الأهلي، ومؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه ولن يسمح بانتشار الفوضى.

وأمس الأحد، أعلن الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، عن مقتل شقيقين وإصابة مواطن ثالث في شجار عائلي وقع في بلدة حوارة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أربعة أشخاص مشتبه بهم بالشجار والأحداث.