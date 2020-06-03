إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاقها لأكثر من شهرين

أدى مواطنون في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، صلاة الجماعة، داخل المساجد لأول مرّة، بعد إغلاقها لأكثر من شهرين، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفتحت المساجد أبوابها، وسط إجراءات وقائية، حددتها وزارة الأوقاف، وشملت التباعد بين المصلين وإغلاق المساجد بعد انقضاء الصلاة مباشرة، والطلب من المصلين إحضار سجادات شخصية.

وقال إمام مسجد "الخالدي"، الشيخ هاني العلي، الذي يقع غربي مدينة غزة، عقب انقضاء صلاة الظهر، إنّ خطوة فتح المساجد، جاءت بعدما وجدت الجهات المعنية أنّ مراكز الحجر المغلقة كافية لمحاصرة الفيروس وللحد من انتشاره بين الناس.



ولفت إلى أنّ المصلين، كانوا ملتزمين بالإجراءات التي أقرتها الجهات المختصة، وحرصوا على إتمام الصلاة بالشكل المطلوب.



ونوّه العلي إلى أن وزارة الأوقاف طلبت من الأئمة، عدم الإطالة في الصلاة، وبالانصراف مباشرة بعد الانتهاء منها.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي التي تديره حركة حماس، في قطاع غزة، أن الحياة، ستعود لطبيعتها بشكل تدريجي، بعد تأثرها بالقرارات الهادف لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأغلقت وزارة الأوقاف المساجد في غزة في 23 آذار/ مارس الماضي، ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا؛ لكنها عادت في 21 أيار/ مايو الماضي، وسمحت بإقامة صلاة الجمعة فقط.

ووفق آخر الإحصائيات، فقد وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية إلى 625 إصابة، بينهم 61 حالة في غزة، فيما وصل عدد الوفيات إلى خمسة.