الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بمداهمات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، المداهمات والاقتحامات في الضفة الغربية، واعتقلت 21 فلسطينيا من مختلف المحافظات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والاحتلال.

في قضاء الخليل، أفاد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت عصام حسن الزهور، ومصطفى أحمد العصافرة، ومعن عرفات العطاونة، من بلدة بيت كاحل، وأحمد محمد أبو ريا، وشقيقه إيهاب، من مخيم العروب شمال الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وخربت في محتوياتها.

كما دهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واعتقلت الأسير المحرر بلال عبد الرحمن إسماعيل عوض، وكفاح أحمد أبو عياش، ومحمد سامي أبو عياش.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق ثغرة الشبك، وعرق اللتون شرق وشمال بيت أمر، ودهمت عدة منازل وفتشت الأراضي المجاورة، وصادرت عددا من أجهزة الهواتف الخلوية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن شعيبات، بعد أن دهمت منزله في منطقة واد أبو سعدى في بيت ساحور شرق بيت لحم، وفتشته وخربت في محتوياته، فيما دهمت منزل الأسير محمد طلب المصري في قرية الشواورة شرق بيت لحم.

بينما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة بير زيت أيسر نعيم سليمان عاروري، وأيمن العطشان، بعد أن دهمت منزل ذويهما في قرية عارورة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشّبان يحيى صادق القاروط، وأوس محمد حصري، ومنجد محمد رضوان بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في مدينة طولكرم، فجر اليوم.

وفي محافظة قلقيلية، دهمت قوة من جيش الاحتلال قرية كفر ثلث، واعتقلت الأسير المحرر والمختطف السابق أدهم رفيق شواهنة (33 عاما)، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية وترويع أطفاله وأهل بيته.

كما واقتحمت بلدة عزون واعتقلت كل من سعد تيسير منصور، وزيد فتحي رضوان، وإياد أحمد شبيطة، ويحيى رشيد رضوان.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها واعتقالاتها اليومية لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية.