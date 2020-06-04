  2. فلسطينيات
  3. أخبار

رغم وقف التنسيق الأمني: مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

تاريخ النشر: 04/06/2020 - 08:39

رغم وقف التنسيق الأمني: مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس
جنود الاحتلال وفروا الحماية للمستوطنين بقبر يوسف (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

اندلعت فجر اليوم الخميس، مواجهات بين شبان قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة نابلس لتوفير الحماية للمستوطنين خلال اقتحام إلى قبر يوسف بحجة أداء الطقوس التلمودية، علما أنه هذه أول مرة يتم فيها اقتحام المستوطنين بشكل جماعي لنابلس منذ وقف التنسيق الأمني.

ووفقا لشهود عيان فإن عددا كبيرا من الآليات العسكرية ترافقها الجرافات العسكرية، اقتحمت نابلس من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وتوجهت نحو شارع عمان الذي أغلقه الشبان بالإطارات المشتعلة.

وانتشر عشرات الجنود في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وعلى أسطح بعض البنايات، مطلقين قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووصلت في وقت لاحق عشرات الحافلات والمركبات التي تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف، تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الضفة الغربية
#نابلس
#قبر يوسف
#مستوطنون
#الاحتلال
#التنسيق الأمني
#مواجهات

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بمداهمات في الضفة
الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بمداهمات في الضفة

2020-06-04

اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله
اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

2020-06-03

التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل
التماس للعليا الإسرائيلية للمطالبة بتفكيك مقاطع من جدار الفصل

2020-06-03

الأكثر قراءة

جنود إسرائيليون نفذوا

جنود إسرائيليون نفذوا "تدفيع ثمن" وضباطهم تستروا عليهم

2020-06-03

"أنا أكره العرب، إذاً أنا موجود"

2020-06-03
تقرير: السلطات الإسرائيلية تتوقع موجات أخرى لكورونا

تقرير: السلطات الإسرائيلية تتوقع موجات أخرى لكورونا

2020-06-03
العرس في أميركا والعالم يرقص

العرس في أميركا والعالم يرقص

2020-06-03
الناصرة: مطاعم العين تخشى الإغلاق مجددا بسبب كورونا

الناصرة: مطاعم العين تخشى الإغلاق مجددا بسبب كورونا

2020-06-03