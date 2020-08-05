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الاحتلال يهدم منزلين ويجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 10:21

الاحتلال يهدم منزلين ويجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم
هدم منزلين صباح اليوم في سلوان (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الأربعاء، بلدية الاحتلال، منزلين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق بعد أن كانا شرعا قبل يومين بهدم المنزلين بأنفسهما، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي سياقة سياسة الهدم، أجبرت بلدية الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله بيده في بلدة بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأصدرت بلدية الاحتلال نهاية الشهر الماضي قرارا يقضي بهدم منزل محمد علوان دون إمكانية تجميد أو تأجيل الهدم لفترة إضافية.

ويعيش في المنزل البالغ مساحته 90 مترا مربعا، سبعة أفراد أصبحوا بدون مأوى.

وذكر صاحب المنزل أنه ومنذ 8 سنوات يحاول ترخيص المنزل وتنظيم المنطقة، حيث فرضت عليه البلدية مخالفة بناء قيمتها 30 ألف شيكل.

وكان المواطن عيسى عويسات هدم، يوم الإثنين منزله في بلدة جبل المكبر، بيده، علما أنه قائم منذ 5 سنوات، ويحاول منذ ذلك الوقت ترخيصه وتأجيل الهدم.

كما هدم المواطن إياد أبو صبيح منزله في بلدة سلوان، ذاتيا، ونصب خيمة بالقرب من الركام لتأويه وأسرته المكونة من 10 أشخاص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان أنه خلال النصف الأول من العام الجاري نفذت قوات الاحتلال داخل أحياء مدينة القدس 74 عملية هدم، منها 30 عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء سلوان والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وشعفاط وواد الجوز وراس العامود والطور، في حين وزعت 53 إخطارا بالهدم ووقف البناء.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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