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الاحتلال يستهدف موقعا شمال قطاع غزة

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 23:37

الاحتلال يستهدف موقعا شمال قطاع غزة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الخميس، موقعًا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة المُحاصَر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان، القول، إن "طائرة استطلاع بدون طيار استهدفت بصاروخ واحد على الأقل، موقعا شمال البلدة، ما أدى إلى أضرار مادية في المكان".

وكان جيش الاحتلال، قد شن قصفا جويا ومدفعيا على مواقع للمقاومة الفلسطينية وعلى أرض زراعية جنوبي قطاع غزة المحاصر، مساء الأحد الماضي، وألحق القصف أضرارا مادية في المواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وزعم الجيش الإسرائيلي، حينها، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة المحاصر، وقال إنه اعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

ومنذ بدء أزمة كورونا تشهد المنطقة المحيطة بقطاع غزة هدوءًا نسبيًا، يوم 26 من حزيران/ يونيو الماضي، قصف الاحتلال مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، وذلك بزعم الرد على سقوط صاروخين أطلقا من القطاع في منطقة مفتوحة قرب السياج بين القطاع ومناطق الـ48.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غزة
#الاحتلتل الإسرائيلي
#بيت لاهيا

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