وفاة جديدة بفيروس كورونا في الخليل

سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة بوفاة مسنّة (69 عاما) من من حلحول بالخليل، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 94 وفاة، في الضفة الغربية والقدس، المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر.

وذكرت الوزارة أن المتوفاة، كانت تُعالج في مستشفى الخليل الحكومي في المدينة.

وفي وقت سابق، اليوم، توفيت امرأة (57 عاما) من مدينة نابلس، متأثرة بإصابتها بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و289 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 9 محافظات: الخليل 183، ونابلس 22، وأريحا والأغوار 6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل 242 حالة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 حالة.