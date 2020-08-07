إصابة العشرات جرّاء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرتين في الضفة

أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بقنبلة غاز في الوجه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، فيما أُصيب العشرات بالاختناق كذلك، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شخصا أصيب بقنبلة غاز في الوجه خلال مشاركته في المسيرة السلمية في بلدة ترمسعيا، تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ووصفت حالته بالمستقرة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا، سعيد طالب، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية نحو أراضيهم المهددة بالاستيلاء، رفضا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، وللمطالبة بإزالتها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف طالب أن أبناء البلدة أدوا صلاة الجمعة، على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، وأطلق قوات الاحتلال الرصاص ما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار طالب إلى أن قوات الاحتلال استولت على السهل الشرقي للبلدة قبل عدة أشهر، وأقامت خِيَما فيها لغرض إقامة بؤرة استيطانية، مبينا أن مساحة السهل تقدر بـ3500 دونم، وتعتبر مصدر رزق للمزارعين هناك.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة رام الله، دعت لإقامة صلاة الجمعة، بجانب أراضي ترمسعيا المهددة بالاستيلاء، والمشاركة في المسيرة رفضا للبؤرة الاستيطانية الجديدة.

وفي كفر قدوم، أصيب شاب (23 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمنددة بخطة الضم.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية في جميع المواقع.