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صيدا: إصابة مرافق مسؤول كبير بحماس جراء انفجار بسيارته

تاريخ النشر: 07/08/2020 - 12:19

صيدا: إصابة مرافق مسؤول كبير بحماس جراء انفجار بسيارته
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصيب بلال غالي، مرافق مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الجمعة، بجروح من جراء انفجار "عبوة ضغيرة" في سيارته في مدينة صيدا في جنوب لبنان، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأعلنت حماس، عن إصابة غالي بجروح وصفتها بـ"الطفيفة" لدى اقترابه من سيارته، وأنه يجري متابعة استجلاء القضية.

وقال المكتب الإعلامي لحماس في بيان إنه "تعرض الأخ بلال غالي الذي ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو مرافق سابق في الحركة، خلال اقترابه من سيارته عند ذهابه الى عمله لحادث في سيارته، ما أدى إلى إصابته إصابات طفيفة".

وأضاف البيان أن غالي "بخير والحمد لله"، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الموضوع لاستجلاء خلفيات وتفاصيل الحادث.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بإصابة غالي بانفجار عبوة صغيرة في سيارته في محلة سيروب شرقي مدينة صيدا.

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