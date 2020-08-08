الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و426 إصابة جديدة بكورونا

توفي 6 أشخاص وأصيب 426 بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة، اليوم، السبت، بالإضافة إلى تعافي 496 آخرين.

ويرتفع عدد الوفيات الكلي في مناطق السلطة الفلسطينيّة إلى 97، بينما يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 8405.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحافي، إن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية، و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعًا جديدًا، حيث وصلت إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازديادًا في عدد الإصابات.

وأضافت الكيلة أن وفاتين سجلتا في محافظة الخليل، إحداهما أعلن عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عامًا من إذنا، فيما سجلت باقي الوفيات في مدينة القدس.

وتوزّعت الإصابات في المحافظات على النحو الآتي: الخليل 112، نابلس 8، أريحا والأغوار 4، بيت لحم 25، قلقيلية 5، جنين 1، رام الله والبيرة 19، طولكرم 13، محافظة القدس 239، بينها 220 داخل مدينة القدس، و 19 في الضواحي.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم 5 حالات، والخليل 144، ونابلس 42، وجنين 3 حالات، محافظة أريحا والأغوار حالتين، ضواحي القدس 300.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.