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فتح استثنائيّ لمعبر رفح الثلاثاء في كلا الاتجاهين 

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 16:35

فتح استثنائيّ لمعبر رفح الثلاثاء في كلا الاتجاهين 
أفراد شرطة فلسطينيون عند معبر رفح (أب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السفارة الفلسطينية في مصر، اليوم الإثنين، عن فتح معبر رفح البري، يوم غدٍ الثلاثاء، بشكل استثنائي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت السفارة أن فتحَ المعبر، سيمتد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الغد، وحتى يوم الخميس المُقبل.

وقالت السفارة، في بيان، إن المعبر، سيفتح بشكل استثنائي، في كلا الاتجاهين، لخروج المسافرين الفلسطينيين، وعودة العالقين بمصر.

وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف آذار/ مارس الماضي، بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.

وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة، حجرا صحيا إلزاميا، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.

ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد المصابين بالفيروس في غزة بلغ 81، تعافى منهم 71، وتوفي شخص واحد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#السفارة الفلسطينية في مصر
#مصر
#غزة
#معبر رفح

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