كورونا بالضفة: وفاة جديدة ببيت لحم وإغلاق مدرسة بنابلس

أغلقت مديرية التربية والتعليم في نابلس، اليوم الإثنين، مدرسة بيت أمرين الثانوية للبنات عقب إصابة طالبة بفيروس كورونا، وتم حجر الطالبات والهيئة التدريسية في المدرسة، فيما أعلن محافظ بيت لحم وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته بكورونا في المحافظة.

وقالت مديرية تربية وتعليم نابلس، في بيان، إنه تقرر إغلاق المدرسة، عقب اكتشاف إصابة احدى طالبات الثانوية العامة بالفيروس، وتقرر بناء على تعليمات وزارة الصحة حجر كافة الطالبات المخالطات والهيئة التدريسية.

وأوضح مدير التربية والتعليم في نابلس أحمد صوالحة، أنه تم إغلاق مدرسة بنات بيت أمرين الثانوية لخمسة أيام بشكل مبدئي بعد تسجيل إصابة لإحدى الطالبات بفيروس كورونا.

وذكر أن العدوى نقلت للطالبة نتيجة مخالطة لها من قبل أحد أقاربها من الدرجة الأولى، وإن الطالبة قد خالطت عددا من الطالبات داخل المدرسة.

وأكد صوالحة أنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية لعدد من المخالطين، ورسم الخارطة الوبائية من قبل الطواقم الطبية في وزارة الصحة قبل اتخاذ قرار بفتح المدرسة من جديد.

إلى ذلك، أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، صباح اليوم الإثنين، وفاة رجل سبعيني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كان يخضع للعلاج في المركز الوطني.

كما تم تسجيل 8 إصابات جديدة من الطواقم الطبية والإدارية العاملة في مستشفى بيت جالا، وتم أخذ العينات من الطواقم الطبية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإغلاق بعض الأقسام بالمستشفى.

وبكل ما يتعلق في مدة الحجر الصحي، قال الناطق باسم وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، الدكتور كمال الشخرة، إن الحجر الصحي سيكون 10 أيام بدلا من 14 يومًا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الطواقم الطبية ستأخذ فقط عينات للمخالطين من الدرجة الأولى وستوقف سحب العينات العشوائية.

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