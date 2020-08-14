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إصابة 188 مقدسيًّا بفيروس كورونا.. "نصف مُصابي المدينة عرب"

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 00:08

إصابة 188 مقدسيًّا بفيروس كورونا.. "نصف مُصابي المدينة عرب"
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الخميس، إصابة 188مقدسيًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير.

وأوضح الجبريني، أن "نصف مرضى كورونا في مدينة القدس هم (...) عرب"، مُشيرا إلى أن "إصاباتهم بالفيروس جاءت نتيجة المخالطات العديدة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

وذكر الجبريني في البيان، أن "حي الطور بالقدس يُعتبر أكثر أحياء مدينة القدس تضررا بالفيروس".

وأوضح أن مُجمل الإصابات "الحالية النشطة، وصل إلى 1798"، مُشيرا إلى أن 64 حالة، شُفيت خلال يوم الخميس.

وذكر الجبريني أن هناك "حالات جمهرة عديدة أمام المؤسسات وفي المحلات التجارية ودور العبادة ومناسبات الأفراح (في القدس المحتلة)، دون مراعاة للقواعد الصحية الخاصة بالتباعد وارتداء الكمامات".

وقال إن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#القدس المحتلة
#فيروس كورونا
#كورونا
#إصابات

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