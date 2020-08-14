طيران ومدفعية الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، أهدافا في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح نشره على حسابه في تويتر، إن القصف طال عددا من الأهداف التابعة لحركة حماس في القطاع.

وأضاف أنه "تم استهداف موقع تابع لمنظومة الدفاع الجوي التابعة لحماس، وبنية تحتية تحت الأرض (نفق)، ونقاط مراقبة تابعة لمنظمة حماس". وادعى البيان أن الهجمات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد ت تابعة لحماس شرقي رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما قصفت مدفعية الاحتلال مرصدًا لحماس شرقي بلدة عبسان في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار موقعا آخر لحماس شرق الفراحين شرقي محافظة خانيونس.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال المروحية أرضا زراعية خلف تل المنطار شرق الشجاعية شرق مدينة غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال قصف فجر أمس وأول من أمس، أهدافا قال إنها تتبع لحركة حماس، في قطاع غزة، ردا على "إطلاق البالونات".

كما قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود، وقلص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

وخلال الأسبوع الماضي شنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.