  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بظل القصف: الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 07:42

بظل القصف: الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس
الدمار الذي خلفه القصف على غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، حيث قصفت طائرة حربية أرضا زراعية في محيط مطار غزة شرق مدينة رفح، دون أن يسفر ذلك عن إصابات بشرية، فيما خلف القصف خسائر بالممتلكات.

غارات على غزة

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام أن الطيران شن سلسلة غارات على مناطق في منطقة رفح، وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" والتسبب بحرائق بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، حيث سجل، أمس الإثنين، 42 حريقا.

كما أطلقت آليات عسكرية الاحتلال النار تجاه مرصد للمقاومة شمال بيت لاهيا، فيما أطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف في عرض بحر غزة.

الوفد المصري

وأتى تجدد الغارات بعد ساعات من مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز، بعد زيارة استمرت ساعات.

وعقد الوفد الذي زار القطاع في ظل توتر بسبب عدم التزام الاحتلال بالتفاهمات التي وقعت معه، لقاءات حول هذا الملف.

ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر المتصاعد في ظل تكثيف جيش الاحتلال من قصفه لمواقع وأهداف في القطاع، فيما تجددت فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات الحارقة.

مطالب حماس

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الأمني المصري الذي التقى بقادة حماس في القطاع وبضمنهم يحيى السنوار، نقل إلى الجانب الإسرائيلي مطالب حماس لوقف إطلاق البالونات الحارقة ووقف فعاليات الإرباك الليلي.

ووفقا للموقع فإن مطالب حماس تتلخص برفع جميع إجراءات تشديد الحصار، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلا، وفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وعلى مدار الساعة، التعهد بالمصادقة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية ومشاريع اقتصادية في غزة تتعلق بالمياه والكهرباء.

وتضمنت المطالب، تصاريح إسرائيلية تسمح بالتصدير والاستيراد من قطاع غزة، ومضاعفة عدد تصاريح الدخول التي تمنح للعمال الفلسطينيين من القطاع لتصل إلى 100 ألف تصريح، والمصادقة على مشاريع التشغيل التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

كما تضمنت مطالب حماس مضاعفة هبات المساعدات التي تقدمها قطر إلى غزة لتصل إلى 200 مليون دولار، علما أنها تبلغ اليوم 100 مليون دولار، وفقا للموقع الإلكتروني الذي أوضح أن حماس رفعت سقف المطالب خاصة بالأمور التي تتعلق بسيطرة وصلاحيات الجانب الإسرائيلي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قطاع غزة
#غلاف غزة
#قصف
#غارات
#مطار غزة
#الطيران الحربي
#البلونات الحارقة

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليس الضم: صفقة أسلحة أميركية وراء تحالف إسرائيل والإمارات
ليس الضم: صفقة أسلحة أميركية وراء تحالف إسرائيل والإمارات

2020-08-18

غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل أرجئت مؤقتا
غرينبلات: لم يتم إلغاء خطة الضم بل أرجئت مؤقتا

2020-08-18

الأمن في جوهر التحالف الإسرائيلي مع الإمارات
الأمن في جوهر التحالف الإسرائيلي مع الإمارات

2020-08-18

الأكثر قراءة

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

2020-08-17
نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

2020-08-17
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-08-17
غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

2020-08-17
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17