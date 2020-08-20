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اقتحامات واعتقالات في الضفة

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 09:39

اقتحامات واعتقالات في الضفة
مداهمات لمناطق مختلفة بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 مواطنين، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت الشاب حسين يوسف جوابرة بعد مداهمة منزل ذويه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، وداهمت عدة منازل في مناطق بيت زعتة، وشعب السير، ووسط البلدة، واعتقلت الشاب علاء صادم الصليبي.

وفتش جنود الاحتلال عدة منازل عرف من أصحابها التي حطم جنود الاحتلال أبوابها: محمد حماد ابو مارية، وزهير مقبل، وجمال إبراهيم مقبل، وكفاح إبراهيم مقبل.

وفي بلدة دورا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة ونصبت عدة حواز عسكرية، واعتقلت الشاب نديم سمارة الدراويش.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب سعيد علي عصافرة من بيت كاحل بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وفي محافظة رام الله، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون واعتقلت محمد ماجد زيد، ومحمد مراد الرمحي، وزيد صبحي زيد من منازلهم، كما اعتقلت معتصم محمد حسين من قرية كفر نعمة بعد مداهمة منزله.

وخلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، أصيب 3 شبان برصاص الاحتلال اعتقل الاحتلال أحدهم بعد إصابته إصابة خطيرة، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامز أسامة عمارنة بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة الدوحة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة شرق المدينة، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأفاد شهود عيان، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية داهمت شرق نابلس الساعة الثانية فجرا من جهة حاجز بين فوريك، ووصلت إلى قبر يوسف ثم انسحبت بعد ساعتين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مادما، وسط إطلاق قنابل الغاز على منازل المواطنين ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من نابلس على حاجز الحمرا بأريحا، وهم عبود صبح، محمود كلاباني، مجاهد عكوب، عامر فطاير.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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