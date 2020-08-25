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طائرات ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 06:33

طائرات ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة
غارات على غزة هذا الأسبوع (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع وأهداف متفرقة للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، فيما استهدفت الدبابات نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر، دون وقوع إصابات بشرية والتسبب بأضرار للممتلكات والمباني.

وقصفت طائرة مسيرة أرضا قرب مطار غزة المدمر ونقطة للضبط الميداني شرقي محافظة رفح ونقطة أخرى للضبط الميداني شرقي خانيونس، وبعد دقائق عاودت طائرات حربية إسرائيلية قصف ذات المكان.

واستهدفت دبابات جيش الاحتلال نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر قرب موقع "صوفا" في محافظة رفح. كما استهدفت الغارات نقطة للضبط الميداني عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية عليها شرقي بلدة الفخاري في محافظة خانيونس.

وبرر جيش الاحتلال استمرارا الغارات والقصف في غزة بإطلاق بالونات حارقة من القطاع صوب مستوطنات "غلاف غزة، وقال في بيان لوسائل الإعلام إن "طائرات حربية وأخرى بالإضافة إلى دبابات الجيش أغارت على مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع".

وأوضح أن قواته تجري تقييما للأوضاع بشكل متواصل، وهدد المتحدث العسكري بمواصلة الغارات والقصف، قائلا إن "الجيش يعمل بتصميم ضد أي محاولة لارتكاب أعمال ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

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