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فاجعة بمخيم الجلزون: أم تقتل طفلها الرضيع

تاريخ النشر: 26/08/2020 - 11:01

فاجعة بمخيم الجلزون: أم تقتل طفلها الرضيع
جثمان الرضيع من مخيم الجلزون (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت الشرطة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، امرأة من مخيم الجلزون قضاء بيت لحم بشبهة الضلوع في جريمة قتل طفلها الرضيع (5 أشهر)، حيث يتم التحقيق إذا ما كانت الأم تعاني من اضطرابات نفسية.

وأعلن الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، عن مقتل طفل رضيع على يد والدته بمخيم الجلزون، وقال إن لجنة مختصة من الشرطة والنيابة العامة، تباشران التحقيق في القضية.

وأفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي بمقتل الرضيع بطعنه في القلب، مضيفا أن المتشبهة بقتل الرضيع هي والدته التي تعاني من اضطرابات نفسية.

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