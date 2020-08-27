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افتتاح محطات لفحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب بالقدس

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 19:47

افتتاح محطات لفحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب بالقدس
القدس (أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أصدر مركز عدالة مساء اليوم، الخميس، بيانًا يعلن به افتتاح مراكز مراكز لإجراء فحوصات كورونا في كل من مخيم شعفاط وكفر عقب، في مدينة القدس، تتيح إجراء الاختبارات لجميع سكان المنطقتين على اختلاف صناديق المرضى المؤمنين فيها.

ويأتي ذلك في أعقاب توجه عدالة بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن الفلسطينيين في القدس.

وجاء هذا الرد بعد أن توجهت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة برسالة لصناديق المرضى ونجمة داوود الحمراء ووزارة الصحة تطالب فيها بوضع نقاط فحص على ضوء المعطيات الرسمية التي تشير إلى انتشار كبير ومقلق لفيروس كورونا في أحياء كفر عقب ومخيم شعفاط.

يذكر أن الرسالة الصادرة عن عدالة أشارت إلى أنه "على الرغم من ضرورة أن تنال هذه الأحياء الرعاية القصوى والحلول الجدية وبالغ الاهتمام من وزارة الصحة بسبب الوضع الصحي الخطير، لم تقدم لهم الوزارة حتى إمكانية إجراء الفحوصات المناسبة، ما يزيد من خطر انتشار الفيروس ويهيئ بيئة ملائمة لتفشيه بشكل واسع وأكثر خطورة".

وما يزيد من صعوبة الفحوصات هو المكان الجغرافي لهذه الأحياء، فبسبب وقوعها خلف جدار الفصل العنصري، يصعب على السكان الذهاب إلى مراكز الفحص في القدس بسبب الحواجز العسكرية، التي تزيد من إمكانية العدوى بسبب طول المسافة ومدة الانتظار في الطريق.

وأكدت الرسالة على ما جاء في المراسلات السابقة مع الوزارة الالتماس، الذي تقدم في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن الاكتظاظ الكبير في هذه المناطق من شأنه أن يزيد من سرعة انتشار الفيروس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#القدس
#شعفاط
#كفر عقب

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