الصحة الفلسطينيّة: 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و340 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 7996 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة على لسان وزيرتها مي الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت (40 و81 عامًا) من دير سامت بمحافظة الخليل ومدينة أريحا متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس، في حين توفيت صباح اليوم مواطنة (67 عاما) ومواطن (79 عاما) من مدينة الخليل وبلدة إذنا متأثرين بإصابتهما بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (148)، محافظة نابلس (23)، محافظة بيت لحم (25)، محافظة قلقيلية (41)، محافظة رام الله والبيرة (79)، محافظة جنين (4)، محافظة أريحا والأغوار (16)، محافظة سلفيت (5)، محافظة طولكرم (9)، محافظة طوباس (2)، قطاع غزة (29)، ضواحي القدس (36)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وتابعت: ان حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (278)، محافظة طولكرم (12)، محافظة سلفيت (10)، محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (36).

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن 40 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.