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للحد من تفشي كورونا: منع التجمعات بكافة أشكالها في طوباس

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 16:15

للحد من تفشي كورونا: منع التجمعات بكافة أشكالها في طوباس
طوباس (أرشيفيّة أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أصدر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي، اليوم السبت، قرارا بمنع التجمعات بكافة أشكالها؛ للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.

وبموجب القرار يمنع إقامة بيوت العزاء منعا باتا، وتغلق صالات الأفراح، وتمنع الاحتفالات سواء في المناطق المغلقة أو المفتوحة.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين ارتداء الكمامة خارج المنازل والأسواق وكافة المنشآت، وطالب أصحاب المعدات والصوتيات ومتعهدي المسارح، ولوازم الأفراح والفنانين، بالالتزام التام بالتوقف عن إحياء أية حفلات، تحت طائلة المسؤولية.

وأشار إلى تكثيف الرقابة على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، مؤكدا ان الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لهذه التعليمات.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و340 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 7996 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت (40 و81 عاماً) من دير سامت بمحافظة الخليل ومدينة أريحا متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس، في حين توفيت صباح اليوم مواطنة (67 عاما) ومواطن (79 عاما) من مدينة الخليل وبلدة إذنا متأثرين بإصابتهما بالفيروس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#طوباس
#فيروس كورونا
#قيود

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