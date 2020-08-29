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وفد من الضفة الغربيّة سيصل غزة للمساندة بمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 11:23

وفد من الضفة الغربيّة سيصل غزة للمساندة بمواجهة كورونا
غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قالت وزيرة الصحة الفلسطينيّة في رام الله، مي الكيلة، إن "اللجنة الوزارية المقرر إرسالها الى قطاع غزة بتعليمات من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ستصل الأسبوع المقبل للاطلاع على الأوضاع الوبائية وتقييم احتياجات أهلنا هناك".

وأشارت الكيلة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إلى أن مهمة اللجنة الوزارية هي الاطلاع على الوضع الوبائي في القطاع ومساعدة الأهالي وتقديم كل ما يلزم من مساعدات، موضحة أنه "تم إرسال مجموعة من المستلزمات الطبية وقت الإعلان عن ظهور الوباء في القطاع".

وبخصوص الحالة الوبائية في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، أكدت أن "ارتفاع أو انخفاض منحنى الإصابات مرتبط بسلوك المواطنين ككل في المجتمع وليس فردا واحدًا أو الحكومة فقط".

وأضافت أنه "وبقرار من عباس سيكون هناك مراقبة ميدانية على تحرك المواطنين للتأكد من مدى التزام الجميع بإجراءات الوقاية، إضافة إلى تشديد الرقابة على المنشآت التجارية".

وحول افتتاح العام الدراسي الجديد، أكدت وزيرة الصحة أنه تم وضع خطة واضحة وتفصيلية لافتتاح العام الدراسي وكذلك وضع بروتوكولات بالتعاون مع وزارة التربية لكيفية التصرف وفق خطوات مدروسة لأي حالات مفاجئة.

وأضافت الكيلة أن "الوزارة تعمل وفق بروتوكول مع المنشآت التعليمية لتحضير المدارس والجامعات وتسهيل اتخاذ قرار مدروس في حال إصابة أي طالب، موضحة أن وزير التربية والتعليم سيعلن عن إجراءات افتتاح المدارس قريبا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#وزارة الصحة الفلسطينية

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