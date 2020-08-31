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الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و875 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 15:34

الصحة الفلسطينية: 7 وفيات و875 إصابة جديدة بكورونا
مواطنون يرتدون الكمامات بغزة بعد تزايد الإصابات (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 7 حالات وفاة فيما شخصت 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وأفادت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، بأنه تم تسجيل 1031 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4433 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزير الصحة في تصريح صحفي أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 68.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.8%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وبما يتعلق بالوفيات، فإن حالات الوفاة سجلت في مدينة القدس 4 حالات، وقطاع غزة ورام الله وقلقيلية،

أما بخصوص الإصابات الجديدة، فقد توزعت على النحو التالي: محافظة الخليل 249، محافظة نابلس 11، محافظة بيت لحم 18، محافظة قلقيلية 20، محافظة رام الله والبيرة 52، جنين 6، أريحا والأغوار 23، محافظة سلفيت 1، محافظة طولكرم 1، طوباس 2، قطاع غزة 99، ضواحي القدس 43، مدينة القدس 350.

وسجلت حالات التعافي الجديدة في: مدينة القدس 762، أريحا والأغوار 9، محافظة جنين 2، محافظة نابلس 68، محافظة الخليل 190.

وأفادت الوزارة بوجود 31 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياق الإجراءات للحد من انتشار الوباء، قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إن جهاز الشرطة وبناء على توصية اللجنة المشتركة، حرر 32 مخالفة مالية لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل.

وجاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 36جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 722 منشأة تجارية، تم خلالها إخطار 20 مخالفا لتصويب وضعهم القانوني.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة الفلسطينية
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