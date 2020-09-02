إصابة شابين بمواجهات واعتقالات في الضفة

اندلعت فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية مواجهات إثر عمليات دهم واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

في شمال الضفة الغربية، أصيب الشاب مجد مازن عصاعصة ، بعيار ناري بالساق وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، واعتقال الشاب إيهاب حاتم عصاعصة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

واندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية ودهمت منزل ذوي الشاب أنس طزازعة وفتشته بهدف اعتقاله، فيما لم يكن متواجدا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب معتز جمعة جدال أبو محيميد، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة الفرديس وفتشته وخربت في محتوياته.

وأصيب فجر اليوم الأربعاء، الشاب أحمد عبد أبو عكر من مخيم عايدة، برصاصة في القدم أطلقها جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، عند المدخل الشمالي لبيت لحم.

وتعرض عدد من المواطنين لإطلاق النار أثناء مرورهم بالقرب من البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، كان آخرها فتى من عائلة أبو عاهور من بيت لحم، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أيام من إصابته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر شادي بدر العمور بعد أن داهمت منطقة رقعة شرق بلدة يطا.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بيت عوا ومخيم العروب، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي محافظة نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في محيط مستوطنات مقامة على أراضي بلدة قريوت، ما أدى إلى احتراق أراض زراعية في البلدة.

وفي محافظة رام الله، ادعى الاحتلال أن مركبة للمستوطنين تعرضت الليلة لأضرار وتحطم زجاجها إثر إلقاء زجاجة حارقة قبالة قرية شقبا.

ودهمت قوة عسكرية لجيش الاحتلال بلدة دير أبو مشعل وشنت حملة تمشيط في وسط البلدة.