مواجهات واعتقالات في الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلف بالضفة خلال تم إجراء تفتيشات في منازل ومراكز ثقافية ومصادرة بعض الممتلكات وأجهزة الحواسيب، كما تم اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في محافظة طولكرم أفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين: أسيد عثمان راجح سليمان من بلدة بلعا، ورامي أسعد شلباية من مدينة طولكرم، ومحمود شحادة يوسف عبد الغني خليل من مخيم نور شمس، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

بينما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة عصيرة الشمالية وبلدة بورين.

وقال رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي محمد عمار ياسين، عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس، واعتقلت المواطن محمد مظهر داوود زبن.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حي المعاجين وداهمت عدة منازل.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب حاجز زعترة العسكري، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار في بعضها.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين خلال اقتحامها قرية كفر نعمة.

وداهمت القوات المنطقة القديمة في القرية واعتقلت المواطنين ماهر عبده وأحمد طه، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

كما داهمت قوات الاحتلال مركزا ثقافيا وصادرت أجهزة حواسيب ومعدات خاصة بالمركز.

واندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية.