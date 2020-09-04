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إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعيّة

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 16:00

إصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعيّة
كفر قدوم (أرشيفيّة أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، من جرّاءِ قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة أبناء القرية، رغم شدة حرارة الجو، الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة للمؤامرات الهادفة للنيل من المشروع الوطني الفلسطيني، وأكدوا تقديرهم لجهود الرئيس محمود عباس في توحيد الصف الوطني الفلسطيني، مثمنين مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد مساء أمس برئاسة الرئيس.

وظهر اليوم الجمعة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين والمنازل بالقرية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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