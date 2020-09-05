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الضفة الغربيّة والقدس: مليون و350 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 10:45

الضفة الغربيّة والقدس: مليون و350 ألف طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

تفتتح السنة الدراسية أبوابها أمام طلاب المدارس في الضفة الغربيّة والقدس المحتلتين، أبوابها يوم غد الأحد، وتستقبل المدارس نحو مليون و350 ألف طالب، في عام دراسي استثنائي وفق إجراءات صحية ووقائية عالية.

وقد أصدرت الوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة، قبل أيام، بروتوكولا صحيا خاصا بعودة الطلبة للمدارس، للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والعاملين وتسهيلا لوصولهم الآمن للمدارس ورياض الأطفال، في ظل مرحلة التكيف مع فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد صادق بشكل نهائي في جلسته نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج، والتي ستبدأ يوم غد، للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4)، يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام.

وسيتلقى طلبة الصفوف الذين لم يلتحقوا بالدوام دروسهم عن بعد، وسيكون الدوام موزعا بالمناصفة على أيام الأسبوع، حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الإثنين والأربعاء، وستكون العملية التعليمية خاضعة للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية، ويشمل القرار المدارس الخاصة والأهلية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مدارس الضفة الغربية
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