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بدء العام الدراسي بالضفة بعد انقطاع 6 أشهر بسبب كورونا

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 09:45

بدء العام الدراسي بالضفة بعد انقطاع 6 أشهر بسبب كورونا
عودة متدرجة لنحو 300 ألف طالب (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

بدأ صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد2020/ 2021، في الضفة الغربية، وذلك بعد انقطاع دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، وأكدت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، بأن نحو 300 ألف طالب، توجهوا صباح اليوم إلى مقاعدهم الدراسية.

وتبدأ خطة العودة للمدارس بشكل متدرج، أولها للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4)، يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام.

وسيتلقى طلبة الصفوف الذين لم يلتحقوا بالدوام دروسهم عن بعد، وسيكون الدوام موزعا بالمناصفة على أيام الأسبوع، حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الإثنين والأربعاء، وستكون العملية التعليمية خاضعة للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية، ويشمل القرار المدارس الخاصة والأهلية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن العدد الإجمالي للطلبة في الضفة وغزة يقدر بنحو مليون و350 ألف طالب، منهم 743.953 في الضفة، و597.838 في قطاع غزة، ونحو 881 ألف طالب في المدارس الحكومية، وأكثر من 337 ألف طالب في مدارس وكالة "الأونروا"، إضافة إلى ما يقرب من 656 ألف طالب في المدارس الخاصة، موزعين على نحو 422 ألف مدرسة حكومية، و385 مدرسة تابعة للأونروا، و443 مدرسة خاصة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، خلال تصريحات إذاعية، إن

اليوم وبسبب الأوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا، توجه فقط قرابة الـ300 ألف طالب وطالبة للمدارس".

وأوضح أن "الظروف الصحية في قطاع غزة لن يكون هناك بدء للعام الدراسي وكذلك في الضفة التعليم سيكون من الصف الأول للرابع والثانوية العامة فقط".

وبين الخضور، أن "الاستعدادات تمت على قدم وساق لانطلاق هذا اليوم، إن كان من الجانب الصحي أو النفسي؛ خاصةً وأن طلاب الصف الأول يأتون للمدارس لأول مرة وكذلك باقي الصفوف منذ 6 أشهر لم يذهبوا للمدارس".

ولفت النظر إلى أن العمل سيتم عبر التعليم المدمج، "أي إن نصف الطلاب يأتون اليوم والنصف الآخر في اليوم الذي يليه، وهناك مدارس سيكون دوامها كاملاً بشكل وجاهي بسبب الأعداد القليلة من الطلاب وإمكانية التباعد فيها موجودة".

وأكد الخضور، على أننا "نفتتح هذا العام، ولكن الوضع الصحي يفرض ذاته وعلينا التعامل مع الوضع"، مشير أن "الوزارة جاهزة تحسبا لأي حالات طارئة قد تحدث مثل إصابة هنا أو هناك، وقد نشهد إغلاق شعب في المدارس أو إغلاق مدارس كاملة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في الضفة
#عام دراسي
#تعليم عن بعد
#الضفة الغربية
#السلطة الفلسطينية

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