كورونا بغزة: 162 إصابة جديدة ترفع الحصيلة لـ969

شخصت 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة في آخر 24 ساعة، منها 158 من داخل المجتمع و4 حالات من مراكز الحجر، فيما بلغ عدد الفحوصات لاكتشاف كورونا 1266.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن الحصيلة التراكمية لمصابي كورونا في غزة منذ آذار/مارس الماضي إلى 969 إصابة، منها 873 حالات نشطة، (843 من المجتمع و30 من العائدين).

وهناك 89 مصابا تعافوا من الفيروس، بينما سلج 7 وفيات (6 من داخل المجتمع و1 من العائدين).

وقالت وزارة الصحة في بينا لها إن "غرفة عمليات الطوارئ في حال انعقاد دائم لبحث تطورات الحالة الوبائية ومتطلبات مواجهتها"

وأضاف الوزارة "لقد قطعنا شوطا مهما في تقصي الحالة الوبائية خلال الأيام السابقة ولا زلت الطواقم المختصة مستمرة في عملها لكسر حلقات التفشي".

وأوضحت أن غرفة عمليات الطوارئ تتابع وتقيم الحالة الوبائية أولا بأول، وتتخذ الإجراءات التي تناسب كل منطقة بشكل متوازن مع التخفيف الجزئي لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الصفراء والخضراء.

وأكدت الوزارة أن نجاة قطاع غزة والوصول به إلى بر الأمان في هذه المرحلة مسؤولية الجميع، ويجب أن تتضافر كافة الجهود لاحتوائها.

وطالبت الوزارة الجميع عدم التحرك خارج المنازل في المناطق التي يسمح فيها بالحركة، وفق الضوابط بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي، وطالبت الجميع عدم التجمع والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الازدحام.

كما دعت كافة مؤسسات القطاع العام والخاص ومزودي الخدمات الالتزام التام بالضوابط الوقائية مع موظفيها ومرتاديها.

وأكدت وزارة الصحة على الجميع تكثيف إجراءات الوقاية ومنع الخروج من المنزل إلا للضرورة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة.