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مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية بغزة

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 09:21

مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية بغزة
مواجهات مع الاحتلال بالخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق، بينما أطلق جنود الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تم خلال تفتيش العديد من المنازل وعبثت بمحتوياتها وقامت بمصادرة بعد الممتلكات، فيما تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، النار تجاه الأراضي الزراعية في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب القطاع، ومنعت من أصحاب الأراضي دخولها.

ميدانيا في الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل، جلال داوود أبو سنينة، ونسيم ماهر الأطرش، بعد أن اقتحمت منزليهما في منطقة وادي الهرية بالمدينة.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل عرف من أصحابها: صابر أبو داوود، وفرج أبو العسل، في الخليل، ومنزل حسن الشراونة في دير سامت.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين واستولت على مركبة.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت إسكان المهندسين في مدينة جنين واستولت على مركبة كانت متوقفة أمام أحد المنازل.

بينما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من مخيم الدهيشة، على حاجز الكونتينر العسكري.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المذكور أنزلت الفتى نور سعدي، من المركبة التي كان يستقلها، واحتجزته، قبل أن تعتقله.

وفي محافظة نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية كافة المحلات التجارية على شارع حوارة الرئيسي بعد إلقاء زجاجة حارقة على دورية عسكرية في حوارة.

واقتحمت قوات الاحتلال بيتا وعينابوس في أعقاب إلقاء زجاجة حارقة باتجاه دورية عسكرية كانت تسير على شارع حوارة الرئيسي ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووصل عشرات من جنود الاحتلال إلى مكان الحادث وشرعوا بأعمال تمشيط وبحث عن الضالعين بالحادث.

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