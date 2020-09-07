اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل عسكري محدود بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما بلغ عن توغل عسكري محدود للعديد من جرافات وآليات الاحتلال في قطاع غزة.

وأفاد ناي الأسير باقتحام جنود الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، تخللها مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها والعبث في محتوياتها، فيما تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق للأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين في قرية المزرعة الغربية، وقال شهود عيان إن قوة عسكرية مكونة من عشر دوريات وناقلات الجنود اقتحمت القرية وداهمت منزل الأسير المحرر محمد مصطفى شريتح واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة. وفتش الجنود المنزل وعاثوا فيه خرابا.

وخلال الاقتحام، اعتقلت القوات الأسير المحرر يحيى حسن عودة، بعد مداهمة منزله بصورة همجية وتحطيم أثاث المنزل.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة عمر عبد القادر أبو عيشة، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة ومخيم العروب وأطلقت قنابل الصوت على مدخل المخيم، ونصبت حواجز عسكرية عند مدخلي بلدتي سعير وحلحول.

وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

أما في محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن ما يقارب من 50 مستوطنا اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين".

وفي محافظة القدس، داهمت قوات الاحتلال فجرا عدة مناطق، واعتقلت الشاب ساري أبو الهوى من منزله في قرية الطور، فيما اقتحمت قوة أخرى قرية كفر عقب.

إلى ذلك، أصيب الطفل يوسف سعيد محمد جابر (11 عاما) بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده جراء دهسه، مساء الأحد، من قبل مستوطن من مستوطنة "كريات أربع" على الشارع الالتفافي رقم (60) شرق مدينة الخليل.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية، صباح اليوم الإثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرقي محافظة خانيونس.

وأفاد مواطنون أن 6 جرافات عسكرية وجرار، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.