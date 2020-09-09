  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الإفراج عن الناشط فارس أبو بكر بشروط مقيّدة

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 13:08

الإفراج عن الناشط فارس أبو بكر بشروط مقيّدة
أبو بكر
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أفرجت محكمة الصلح في جنين، اليوم الأربعاء، عن الناشط فارس أبو بكر بشروط مقيّدة، بعد اعتقاله الأحد الماضي.

والشروط المقيّدة هي كفالة عدليّة بقيمة 4000 دينار أردني.

ووجّهت النيابة العامّة لأبو فارس تهمتي جمع وتلقي أموال غير مشروعة، ومنع الاحتجاج على المدعي.

كما قرّرت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة المقبلة إلى الخامس من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل، 2020 لدعوة شهود النيابة العامة.

واعتُقل، الأحد، بعد رفضه الاستجابة لاستدعاء خطي له من قبل جهاز الأمن الوقائي لمقابلة الجهاز، قبل أن يُعتقل من منزله في قرية يعبد قضاء مدينة جنين.

وأبو بكر طالب في جامعة بير زيت، تخصّص هندسة حاسوب، سنة ثالثة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فارس أبو بكر
#السلطة الفلسطينيّة
#الأمن الوقائي

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات واعتقالات بالضفة وإخطارات هدم بالخليل
مواجهات واعتقالات بالضفة وإخطارات هدم بالخليل

2020-09-09

الجاليات الفلسطينية: إصابات كورونا ترتفع لـ5912 وحالات التعافي لـ2010
الجاليات الفلسطينية: إصابات كورونا ترتفع لـ5912 وحالات التعافي لـ2010

2020-09-09

القيادة الفلسطينية تسعى للحشد ضد التطبيع وتتجنب المواجهة مع الإمارات
القيادة الفلسطينية تسعى للحشد ضد التطبيع وتتجنب المواجهة مع الإمارات

2020-09-08

الأكثر قراءة

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

2020-09-08
40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

2020-09-08
المثلث الأحمر: تناقض القرارات الحكومية وتخبط السلطات المحلية

المثلث الأحمر: تناقض القرارات الحكومية وتخبط السلطات المحلية

2020-09-08
السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

2020-09-08
عائلة أبو القيعان: الاعتذار يكون بوقف الهدم ومحاسبة المجرمين

عائلة أبو القيعان: الاعتذار يكون بوقف الهدم ومحاسبة المجرمين

2020-09-08