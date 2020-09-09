الإفراج عن الناشط فارس أبو بكر بشروط مقيّدة

أفرجت محكمة الصلح في جنين، اليوم الأربعاء، عن الناشط فارس أبو بكر بشروط مقيّدة، بعد اعتقاله الأحد الماضي.

والشروط المقيّدة هي كفالة عدليّة بقيمة 4000 دينار أردني.

ووجّهت النيابة العامّة لأبو فارس تهمتي جمع وتلقي أموال غير مشروعة، ومنع الاحتجاج على المدعي.

كما قرّرت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة المقبلة إلى الخامس من تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل، 2020 لدعوة شهود النيابة العامة.

واعتُقل، الأحد، بعد رفضه الاستجابة لاستدعاء خطي له من قبل جهاز الأمن الوقائي لمقابلة الجهاز، قبل أن يُعتقل من منزله في قرية يعبد قضاء مدينة جنين.

وأبو بكر طالب في جامعة بير زيت، تخصّص هندسة حاسوب، سنة ثالثة.