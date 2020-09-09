  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يقيّد حركة محافظ القدس ويمنعُ تواصله مع شخصيّات بينها عبّاس

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 22:07

الاحتلال يقيّد حركة محافظ القدس ويمنعُ تواصله مع شخصيّات بينها عبّاس
محافظ القدس، غيث مع عباس بوقت سابق (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سلّمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، محامي محافظ القدس، عدنان غيث، قرارا جديدا يقضي بتقييد حركة المحافظ داخل مدينة القدس المحتلة، وعدم السماح بتنقله شرقي القدس المحتلة، كما يمنعه القرار من التواصل مع أكثر من 50 شخصية، بينهم الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، ورئيس الحكومة، محمد اشتية.

ووفق القرار يجب اقتصار وجود غيث على بلدته سلوان، دون أن يُسمح له بالانتقال شرقي القدس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

واعتبرت المحافظة في بيان أصدرته، أن القرار يُعدّ "سابقة خطيرة واستهدافا خطيرا وغير مسبوق لمحافظ القدس الذي يمثل الرئيس محمود عباس ويأتي في سياق معركة الاحتلال لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة من خلال إلغاء الوجود الفلسطيني وإنهائه عبر المس بالرموز الوطنية والسياسية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية داخل مدينة القدس بزعم تبعيتها للسلطة الوطنية الفلسطينية".

واعتقلت سلطات الاحتلال، غيث خلال عامين من تكليفه بمهامه "ما يزيد عن 17 مرة، واستدعته للتحقيق عشرات المرات، وسلمته 4 قرارات عسكرية جائرة منها منع دخوله للضفة الغربية، ومنع التواصل مع قائمة من الشخصيات الوطنية والقيادية، ومنع مشاركته في الفعاليات الاجتماعية والمناسبات ومنع تقديم المساعدات الإنسانية وتجدد القرارات تلقائياً كل 6 شهور"، وفق البيان.

وذكرت المحافظة أن "القرار الرابع وهو الأخطر إذ يقضي بتقييد حركته داخل مدينة القدس وتحديدا في أحياء وبلدات الشطر الشرقي منها، ومنع التواصل مع قائمة ضخمة من الشخصيات الوطنية والقيادية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مخابرات الاحتلال الإسرائيلي
#محافظ القدس
#عدنان غيث
#القدس المحتلة
#تقييد حركة
#الرئيس الفلسطينيّ
#محمود عباس

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة بكورونا وعدد قياسيّ جديد من الإصابات في القدس المحتلّة
وفاة بكورونا وعدد قياسيّ جديد من الإصابات في القدس المحتلّة

2020-09-09

مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم
مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

2020-09-09

الصحة الفلسطينية: وفاتان و696 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: وفاتان و696 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-09

الأكثر قراءة

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

الإغلاق الليلي يدخل حيز التنفيذ في 40 بلدة معظمها عربية

2020-09-08
مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ

مقتل ليان ناصر: الحكم التركيّ "المخفّف" يعطي "شرعيةً للعمليات الإرهابية"

2020-09-08
40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

40 بلدة: المصادقة على قائمة مناطق الإغلاق الليلي

2020-09-08
السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

السجن مدى الحياة لمنفذ هجوم إسطنبول: قُتلت فيه ليان ناصر من الطيرة

2020-09-08
المثلث الأحمر: تناقض القرارات الحكومية وتخبط السلطات المحلية

المثلث الأحمر: تناقض القرارات الحكومية وتخبط السلطات المحلية

2020-09-08