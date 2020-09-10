غزة: وفاة رضيع وتسجيل 195 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وفاة رضيع وتسجيل 195 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب إنها سجّلت وفاة طفل يبلغ من العمر 6 شهور، جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات، وفق وزارة الصحة، منذ آذار/ مارس الماضي إلى 1551، وعدد الوفيات إلى 10، فيما وصل عدد المُتعافين إلى 114.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 1427 منها 1422 من داخل المجتمع و5 من العائدين، بالإضافة إلى 10 وفيات.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بـ"إجراءات الوقاية من كورونا"، للحد من أعداد انتشار الفيروس، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

وتفرض الحكومة في غزة حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، في وقت سابق، الأسبوع الجاري، توظيف 528 عنصرا جديدا، لدعم عمل أجهزتها الأمنية لمواجهة انتشار جائحة كورونا في القطاع.

وقالت الوزارة إن العناصر الجدد تم توظيفهم على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر، تعزيزا وإسنادا لجهاز الشرطة في إجراءاته لمواجهة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن العناصر الجدد خضعوا لدورة تدريبية سريعة لـ3 أيام، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وتم توزيعهم على عدة مواقع تدريبية لتفادي الازدحام.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، إن استيعاب منتسبين جدد، جاء لتعزيز قدرة الوزارة على القيام بواجبها، في ظل تنفيذ خطة الطوارئ المتعلقة بمواجهة كورونا، بعد انتشاره بين المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفار كافة منتسبي الوزارة منذ 24 أغسطس/ آب الماضي حتى اليوم، والبالغ عددهم 19 ألف ضابط وعنصر.

وذكر أن "هناك عبء كبير تتحمله الوزارة في هذه المرحلة، وهي تعاني من نقص الكادر البشري في ظل الصعوبات المالية العامة، ما دفع لاتخاذ تلك الخطوة لتعويض هذا النقص".