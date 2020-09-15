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اعتقالات بالضفة والقدس ومناورات للاحتلال بالأغوار

تاريخ النشر: 15/09/2020 - 10:32

اعتقالات بالضفة والقدس ومناورات للاحتلال بالأغوار
الاحتلال يستنفر قواته بالخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مداهمات واقتحامات بمناطق مختلف بالضفة والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما شرع جيش الاحتلال بمناورات عسكرية في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة والقدس، تخللها اعتقال 12 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما اندلعت مواجهات مع شرطة الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة العيسوية واقتحام المنازل.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال لؤي زيدان جابر من مخيم نور شمس، وراسم محمد عودة من بلدة باقة الشرقية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين السابقين حسان اشتية وجمال النبالي. كما اعتقلت الأسير السابق محمود محمد الفسفوس من دورا جنوب الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، الشابين أشرف فرح قادوس، ومحمد زهير قادوس واستجوبتهما قبل أن تخلي سبيلهما بعد اقتحامها البلدة بقوة كبيرة ومداهمة عدة منازل للمواطنين واطلاق قنابل الغاز .

بينما في محافظة القدس، اقتحمت قوات خاصة بلدة العيسوية واعتقلت 7 شبان وهم: أكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وعبدالله أبو ريالة، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب ومحمد مأمون محيسن.

وفي الأغوار، أجرت قوات الاحتلال، تدريبات عسكرية في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن التدريبات بدأت بعد ظهر أمس الإثنين في عدة مناطق وهي خربة الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش.

وأضاف أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل الأراضي الزراعية وعلى مقربة من خيام المواطنين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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