  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الضفة: إصابات في مسيرة كفر قدوم ومواجهات في الخليل

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 18:06

الضفة: إصابات في مسيرة كفر قدوم ومواجهات في الخليل
باب الزاوية، الخليل (تويتر)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص "المطاطي" بينهم الصحفي محمود فوزي، والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمنددة بالتطبيع معه، وطالبوا بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن جنود الاحتلال أغلقوا المداخل المؤدية إلى شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالقرب من جسر حلحول، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كفر قدوم
#الخليل
#الضفة
#مواجهات
#مسيرة

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"يونسيف" وإيطاليا توقعان اتفاقية لدعم الصحة النفسيّة في غزة
"يونسيف" وإيطاليا توقعان اتفاقية لدعم الصحة النفسيّة في غزة

2020-09-18

برطعة: استشهاد طبيب بعد إلقاء الاحتلال قنابل صوتية
برطعة: استشهاد طبيب بعد إلقاء الاحتلال قنابل صوتية

2020-09-18

الصحة الفلسطينيّة: 8 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينيّة: 8 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا

2020-09-18

الأكثر قراءة

خلافات حادّة على تشديد الإغلاق العام؛ ونتنياهو

خلافات حادّة على تشديد الإغلاق العام؛ ونتنياهو "لا مفرّ منه"

2020-09-17
جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس: السجن 25 عامًا للابنة وصديقها

2020-09-17
اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح

اعتقال مقدسية بادعاء التجسس لصالح "فيلق القدس" وحزب الله

2020-09-17
فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و

فريدمان يهاجم القيادة الفلسطينيّة.. و"يسرائيل هيوم" تعدّل حديثه عن دحلان

2020-09-17
المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

المحظور والمسموح خلال فترة الإغلاق الشامل

2020-09-17