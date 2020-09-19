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غزة: نفاد وشيك لفحوصات كورونا

تاريخ النشر: 19/09/2020 - 19:25

غزة: نفاد وشيك لفحوصات كورونا
مستشفى بغزة (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، اليوم السبت، بيانًا، تحذر فيه من نقص مواد ومعدات فحص كورونا.

وقال مدير دائرة المختبرات في الوزارة، عميد مشتهى، إن "المسحات اللازمة لفحص عينات كورونا من المرضى تكفي لعدة أيام فقط".

وأضاف: "نواجه نقصا في المواد الخاصة باستخلاص الحمض النووي، وهي المرحلة الأولى من الفحص المخبري لفحص كوفيد 19".

وأشار إلى أن "ما يتوفر داخل المختبر المركزي في قطاع غزة من هذه المواد يكفي لساعات معدودة، وأن نفادها يعني توقف إجراء فحوصات كورونا".

وأوضح مشتهى، أن المختبر المركزي بوزارته "بحاجة إلى تدعيمه بأجهزة إضافية لضمان رفع القدرة على إجراء الفحوصات الخاصة بمرض كوفيد 19".

وناشد المسؤول الفلسطيني، المؤسسات الدولية والعربية، المسارعة إلى "دعم قطاع غزة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة كورونا".

وكانت قد حذرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي، من أزمة دوائية "صعبة وخطيرة" تؤثر على جهودها بمواجهة كورونا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ آذار/ مارس الماضي، وصل إلى 2,313، بينها 1,810 حالات نشطة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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