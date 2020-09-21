الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 9 حالات وفاة، و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و968 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (65 عاما) من مدينة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من بيت كاحل، ومواطن (91 عاما) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر، وشعفاط، والبلدة القديمة، وبيت حنينا، وقلنديا)".

وأشارت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

ونوهت الوزيرة إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت على: محافظة الخليل (151)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (105)، جنين (34)، سلفيت (18)، أريحا والأغوار (30)، طولكرم (1)، قطاع غزة (42)، ضواحي القدس (3)، مدينة القدس (146)".

وتابعت الكيلة قائلة إن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (211)، محافظة جنين (22)، محافظة طولكرم (31)، محافظة قلقيلية (37)، محافظة سلفيت (15)، محافظة أريحا والأغوار (350)، محافظة طوباس (25)، مدينة القدس (240)، قطاع غزة (37)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.