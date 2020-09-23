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الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و503 إصابات جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 23/09/2020 - 14:35

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و503 إصابات جديدة بكورونا
مستشفى القدس في قطاع غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 819 حالة شفاء خلال اليوم الأخير.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان لها اليوم، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمسنة (83 عاما) من بيتلو، ومسن (90 عاما) من مدينة رام الله ومسنة أخرى (69 عاما) من الخليل".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة شملت كل من محافظة الخليل بـ150 إصابة، نابلس بـ64، بيت لحم بـ79، قلقيلية بـ24، نابلس بـ171، أريحا والأغوار بـ118، سلفيت بـ7، طوباس بـ20، قطاع غزة بـ90 وضواحي القدس بـ147 إصابة".

وأوضحت الكيلة، أن "نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 73.1%، فيما وصلت نسبة الإصابات النشطة إلى 26.3%، أما نسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وتطرقت إلى الأوضاع الصحية للمصابين، بالقول إن "هناك 44 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الصحة الفلسطينية
#كورونا
#فيروس كورونا
#مي الكيلة
#قطاع غزة
#الضفة

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