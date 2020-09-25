الضفة الغربية: الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في كفر قدوم والخليل

اعتدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعيّة وعلى فلسطينيين في مدينة الخليل.

وأدّى اعتداء الاحتلال إلى إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطّاط، بينما أصيب عشرات آخرون بحالات الاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 فلسطينيين بالرصاص "المطاطي"، بينهم الصحفي نضال اشتية، والعشرات بحالات اختناق.

ونقلت إصابتان إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، بينما عولج البقية ميدانيا، وفقا لشتيوي.

وندّد المشاركون في المسيرة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورددوا الشعارات المناهضة للاحتلال والاستيطان.

يذكر أن أهالي القرية اكتشفوا فجر اليوم كاميرا مراقبة زرعها الاحتلال على جدران أحد المنازل المقابلة لمسجد عمر بن الخطاب، الذي تنطلق منع المسيرة الأسبوعية السلمية.

كما اعتدت قوات الاحتلال، اليوم، الجمعة، على الأهالي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسل "وفـا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي، بالاختناق عولجوا ميدانيا، مضيفا أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل القرية من باب الزاوية.