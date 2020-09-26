الصحة الفلسطينيّة: 7 وفيات و290 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم السبت، 7 حالات وفاة و290 إصابة بفيروس كورونا و521 حالة شفاء في جميع المحافظات الفلسطينيّة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (74 عاما) من الطيبة، ومواطنة (70 عاما) من مخيم الأمعري، ومواطنة (66 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، ومواطن (68 عاما) من السموع بمحافظة الخليل، ومواطن (64 عاما) من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطنين (68 و70 عاما) من غزة".

وأضافت الكيلة أن "الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (14)، نابلس (46)، بيت لحم (50)، قلقيلية (8)، رام الله والبيرة (16)، جنين (19)، سلفيت (25)، أريحا والأغوار (6)، طولكرم (30)، طوباس (5)، قطاع غزة (67)، ضواحي القدس (4)، فيما تم إجراء 3177 فحصا".

وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (137)، جنين (34)، بيت لحم (214)، سلفيت (16)، قطاع غزة (120)، مضيفة ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 74.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 24.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.